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Полиция уличила во лжи убивших отца сестер

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Московская полиция не подтвердила обращение трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, с жалобами на домашнее насилие. Об этом говорится в заявлении столичного управления МВД.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ, о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, где 28 июля 2018 года в результате причинения телесных повреждений погиб гражданин, не соответствует действительности», — говорится на сайте ведомства.

В МВД указали, что «за весь прошлый год и истекший период текущего года с этого адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не поступало».

Полиция также опровергла сведения о якобы имевших место нарушениях при первоначальном опросе подозреваемых.

«Перед проведением опроса 17-летней девушки ей были разъяснены ее права, предоставленные статьей 51 Конституции РФ (дает право не свидетельствовать против себя), опрос проводился в присутствии ее матери, о чем в протоколе имеются подписи задержанной и ее законного представителя», — пояснили в МВД.

Ранее 31 июля обвиняемые в убийстве отца сестры рассказали посетившим их в изоляторе временного содержания сотрудникам московской Общественной наблюдательной комиссии о проблемах в семье.

«Девушки рассказали, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь», — сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

«Один раз у нас дома был полицейский, папа наставил на него дробовик и сказал: "Сейчас выстрелю". Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили и все замяли», — цитирует одну из сестер «Комсомольская правда».

30 июля сообщалось, что следствие ужесточило обвинение девушкам. Их задержали 28 июля; они признались в содеянном и назвали мотивом преступления «многолетние неприязненные отношения».

27 июля 57-летний отец сестер был найден с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и шеи на лестничной площадке в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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