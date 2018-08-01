Эрдоган подготовился к разрешению смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что одобрит легализацию в стране смертной казни в случае, если парламент страны примет такое решение. Его слова передает Anadolu.

Такое заявление турецкий лидер сделал во время церемонии похорон жертв теракта, совершенного запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет агентство. «Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его», — сказал Эрдоган, добавив, что террористы должны ответить за свои преступления.

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В результате взрыва в провинции Хаккари ранее погибли 25-летняя девушка и ее 11-месячный ребенок.

До этого Эрдоган неоднократно изъявлял готовность поддержать восстановление высшей меры наказания. В 2017 году после референдума об изменении формы правления он заявил, что в стране может быть проведен еще один плебисцит — о восстановлении смертной казни.

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