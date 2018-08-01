Стройке трассы за триллион нашли оправдание

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что проект четырехполосной скоростной трассы от поселка Джубга в Туапсинском районе до Сочи за 1,2 триллиона рублей жизненно необходим для развития региона. Об этом сообщает РБК.

«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим», — отметил Кондратьев, подчеркнув, что прибрежные территории Краснодарского края «давно заслуживают такую трассу».

Ранее «Ведомости» (газета принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) узнали, что Росавтодор предложил построить на месте серпантина Джубга — Сочи четырехполосную трассу длиной 120 километров. Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет за час вместо четырех.

По словам источников газеты, региональный бюджет не будет софинансировать дорогу, возможен сценарий государственно-частного партнерства. Проектом уже заинтересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.

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