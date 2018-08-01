Трасса за триллион подорожала еще на сотни миллиардов

Проект строительства скоростной трассы между Джубгой и Сочи на самом деле оценивается в 1,6 триллиона рублей против заявленных ранее 1,2 триллиона. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Минтрансе.

В ведомстве назвали реализацию проекта нецелесообразной, поскольку это «крайне сложно технически» и существенно осложнит работу всей инфраструктуры «одного из ключевых курортных регионов страны».

«Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге», — рассказали в Минтрансе.

Материалы по теме Всех обули Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата

Ранее «Ведомости» (газета принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) узнали, что Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до Сочи четырехполосную трассу протяженностью 120 километров за 1,2 триллиона рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже прокомментировал новость, заявив, что проект жизненно необходим для развития региона. Он также счел, что прибрежные территории Краснодарского края «давно заслуживают такую трассу».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!