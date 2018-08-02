На Украине взорвали депутата

В городе Каменское Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус, в котором находился депутат городского совета. Об этом сообщает сайт города.

«В салоне автомобиля находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского городского совета из партии "Батькивщина" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе, АТО — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении. Уточняется, что микроавтобус принадлежал добровольческому батальону «Днепр».

Чернявский выжил, однако получил тяжелые ранения. Как передает «РБК-Украина», у него сильно пострадали левая рука и левая нога. В данный момент медики пытаются их спасти.

Взрыв был настолько мощный, что в соседних домах взрывной волной выбило окна.

На Украине не первый раз взрывают депутатов. В октябре 2017 года в Киеве взорвали одного из лидера Радикальной партии Игоря Мосийчука. Он выжил, однако получил тяжелые ранения. В МВД Украины заподозрили в произошедшем Рамзана Кадырова.

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