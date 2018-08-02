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Пассажир приволок в метро диван и навлек гнев пассажиров

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Посетитель нью-йоркской подземки разместился в вагоне на кожаном диване, чем изумил остальных пассажиров, пишет Vice.

Диван встал поперек вагона и перегородил проход остальным. Мужчина при этом выглядел расслабленным и никуда не торопился.

Видео с находчивым нью-йоркцем разместил в Facebook один из пассажиров, ехавший с ним в одном вагоне. Его подписчики изумились тому, как мужчине удалось пронести в метрополитен немаленький диван. «Как? Просто как?» — вопрошали пользователи.

Ролик стал вирусным после того, как попал на Reddit. Пользователи позавидовали комфорту мужчины и продолжили недоумевать, как он остался незамеченным, пронося огромный диван через турникеты, по эскалатору и платформе. «Человеческое упорство не стоит недооценивать», — делает вывод посетитель портала с ником Dreidhen.

Многих возмутило, что такой громоздкий предмет позволили перевозить общественным транспортом. Кое-кто вспомнил, как в час пик раздражают люди с велосипедами или вовсе с мотоциклами в метро. Однако и они не идут ни в какое сравнение с любителем посидеть на диване, заключил BeamerTakesManhattan

Некоторые посетовали на то, что мужчина неаккуратно относится к своему VIP-месту. В частности, он сложил и положил рядом свою тележку. «Так грубо, что он оставил свою складную тележку на таком месте», — обращает внимание East Harlem. Ему в пику заметили, что на диване лежит не тележка, а складная коляска, а мужчина может оказаться инвалидом, который присел на уже установленный кем-то до него диван.

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