Самую сексуальную певицу 2016 года отправят в наркологическую клинику

Певица Деми Ловато выписалась из клиники, куда попала в результате передозировки героином. Близкие и коллеги исполнительницы собираются отправить ее на лечение в наркологическую клинику, передает TMZ со ссылкой на источник из окружения Ловато.

По словам собеседника портала, из-за передозировки артистка была при смерти, однако сейчас ее состояние стабилизировалось. Отмечается, что люди, работающие на Ловато, поставят ей ультиматум — либо она ложится в клинику, либо они уходят от нее. «Она может умереть, если не сделает этого, и я не собираюсь просто стоять рядом и смотреть», — заявил источник.

У 25-летней Ловато произошел рецидив за несколько месяцев до передозировки. О госпитализации певицы стало известно 25 июля — тогда сообщалось, что Ловато употребила героин. В прошлом певица боролась с наркозависимостью от кокаина.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка What Is Sexy? Звания самой сексуальной певицы была удостоена Ловато.

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