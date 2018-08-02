Обмотанного железной цепью мужчину выловили в подмосковном пруду

Рыбаки выловили в подмосковном пруду тело мужчины, обмотанное железной цепью. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил Следственный комитет в ТамТам-канале.

Водоем расположен в Орехово-Зуевском районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На теле погибшего — 65-летнего жителя Шатуры — обнаружены следы насильственной смерти.

Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Весной сообщалось о дрейфующей лодке с телами двух мужчин, обнаруженной в реке Вуокса. У жертв на головах были мешки, перемотанные скотчем, руки были связаны с ногами автомобильным ремнем. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний житель Выборга, директор шиномонтажной автомастерской. Как выяснило следствие, он повздорил со своим работником и забил его до смерти. Во время конфликта некстати приехал брат погибшего, которого обвиняемый убил тем же способом — ударами по голове. Тела убийца решил утопить, но надувная лодка осталась на плаву.

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