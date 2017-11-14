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Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки

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Следователи в Московской области выясняют обстоятельства гибели девушки, найденной в Москве-реке. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина.

«13 ноября в городском округе Коломна Московской области вблизи деревни Дубна и села Черкизово в пяти метрах от берега, в реке Москва обнаружено тело неизвестной женщины азиатской внешности. После извлечения ее из воды было установлено, что ноги погибшей связаны между собой транспортировочным автомобильным тросом», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры для установления личности погибшей, начата доследственная проверка.

11 сентября в Москве задержали обвиняемых в убийстве двух жителей столицы, останки которых были обнаружены на берегу Москвы-реки в июле.

29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. 1 августа там же сыщики нашли еще восемь сумок и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека (его пол не уточняется).

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