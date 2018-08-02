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Колесо мусоровоза оторвалось и убило американца

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Водитель в США погиб после того, как в его машину влетело колесо другого автомобиля. Об этом сообщает ABC News.

Роберт Мартинес 1 августа ехал по шоссе в Бруклине, когда от мусоровоза, следовавшем в обратном направлении, неожиданно отлетело запасное колесо. Оно попало в ветровое стекло машины Мартинеса, после чего автомобиль въехал в разделитель. Пострадавшего нашли без сознания с травмой головы и отвезли в больницу, где он позднее скончался.

Мартинес был гражданским сотрудником полицейского управления Нью-Йорка. В настоящее время полиция проводит расследование, обвинения пока никому не предъявлены.

Ранее, в июле, американка в Facebook рассказала, как спасла своего сына, увидев, что муж неправильно пристегнул ребенка в автокресле.

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