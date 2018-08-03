Россияне сфотографировались у памятника и получили штраф за незаконный пикет

Центральный районный суд Тольятти назначил местным жителям Виталию Еркаеву и Олегу Устименко по 20 тысяч рублей штрафа за групповую фотографию возле памятника. Об этом Еркаев сообщил в своем Facebook.

Суд пришел к выводу, что Еркаев, Устименко и их друзья устроили несанкционированный пикет на фоне монумента «Скорбящий ангел», и признал их виновными в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП («Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления»).

Сам снимок была сделан год назад и опубликован в соцсетях, где его и нашли сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»). Еркаев отметил, что люди на фото не держали в руках никаких плакатов и просто снимались на память.

По словам мужчины, на суде сотрудник Центра «Э» говорил, что доказательств правонарушения у ведомства нет, а версия с пикетом — это его личное мнение.

Преследование Виталия Еркаева может быть связано с его политической деятельностью, пишет «ОВД-Инфо». В 2016 году он баллотировался в Госдуму от партии ПАРНАС и требовал отставки президента. Олег Устименко помогал ему во время выборов. Еще два его товарища с фото у памятника ожидают суда.

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