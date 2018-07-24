Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов прокатился по городу в ванне на колесах, прицепив ее к автомобилю. Он снял поездку на камеру и выложил видеозапись в Instagram. На кадрах мужчина проезжает по дорогам, заказывает еду в «Макдональдсе», запускает конфетти, стреляет из водного пистолета и натирает себя губкой.

Местное отделение «Комсомольской правды» отмечает, что тюменца задержали сотрудники ДПС и оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».

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