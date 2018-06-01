В Канаде повадились угонять гоночные ванны

В канадском городе Нанаймо совершена кража трех гоночных ванн накануне первых соревнований. Об этом сообщил новостной портал CBC.

Брэд Дэвис (Brad Davis), у которого украли два плавательных средства, признался, что они обошлись ему в тысячи долларов и он крайне огорчен пропажей. Канадец хранил свои ванны на охраняемой верфи.

На прошлой неделе гоночную ванну украли и у Керта Хендерсона (Kurt Henderson). Плавательное средство стащили с заднего двора канадца, воры не тронули стоявший там же горный велосипед. «Такое ощущение, что они пришли именно за ванной и забрали ее», — отметил Хендерсон.

Материалы по теме Безысходность и рога Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях

Представитель Общества ванных гонщиков Нанаймо Грег Пикок (Greg Peacock) заявил, что это бесперцедентный и печальный случай, так как гонщиков очень уважают в городе.

Полиция отметила, что введет расследование краж, но предупредила, что плавсредства лучше держать под замком, так как из-за начала лодочного сезона воры активизировались.

Гонки на ваннах проходят в Нанаймо с 1967 года. Участники устанавливают их на катер и соревнуются в двух категориях: «самая быстрая ванна» и «самое лучшее инженерное решение».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!