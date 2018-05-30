Сотни англичан покатились с холма за головкой сыра

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В английском Брокворте, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Об этом сообщает издание The Independent.

Соревнования проводятся с 1826 года. Головку сыра глостер сбрасывают с вершины 180-метрового холма Куперз-хилл, располагающегося недалеко от Брокворта. Через секунду за ним устремляются многочисленные участники. Большинству не удается удержаться на ногах, и они кувырком летят по скользкому от дождя склону. Догнать сыр, который катится со скоростью 112 километров в час, пока не удавалось никому, поэтому победителем считают того, кто придет к финишу первым.

В этом году перед Куперз-хилл собрались тысячи зрителей. С холма скатили четыре большие головки сыра весом потри килограмма и три весом по 1,5 килограмма. В погоню за ними пустились сотни участников. Многие из них приехали из других стран.

Во время первого забега вперед вырвался прошлогодний победитель 30-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson). Он быстро бежал за сыром, потом споткнулся, но все равно прикатился к подножию холма быстрее других. Во второй гонке Андерсон не участвовал, но вернулся на холм для третьей и снова выиграл. Победительницей женского забега стала Фло Эрли (Flo Early).

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Участники забегов нередко получают травмы, в том числе тяжелые. В этот раз Андерсон заработал разрыв икроножной мышцы, а Фло Эрли, по информации The Times, вывихнула плечо.

Победителей состязания награждают сыром, за которым они гнались. Андерсон намерен продать доставшиеся ему головки с аукциона и отдать вырученные деньги благотворительной организации, которая финансирует медицинские исследования.

Эрли получила сыр уже третий раз: она уже побеждала в 2008 и 2016 годах. Для Андерсона же это 21 победа. Это делает его рекордсменом: до сих пор никому не удавалось первым достигнуть подножия холма более 20 раз.

В 2017 году сообщалось, что в Великобритании прошел Всемирный чемпионат по метанию традиционного шотландского блюда хаггис. Для победы в чемпионате участникам следовало бросить кушанье как можно дальше и точнее, причем так, чтобы оно не рассыпалось, потому что упавший хаггис необходимо съесть.

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