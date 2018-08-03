Мутко поставил крест на «великих стройках» Омска

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства, усомнился в необходимости реализации в Омске и Омской области сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов — метрополитена, нового аэропорта и гидроузла на реке Иртыш. Об этом пишет «Новая газета».

Комментируя предложенный региональными властями план консервации недостроенного метро, Мутко возразил, что не видит в этом смысла. «Если у вас нет решения вопросов, что с этим делать, в чем смысл консервации? Достроить через 20 лет? Вы в главном разберитесь: нужно строить или не нужно», — сказал чиновник.

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Он также посчитал нецелесообразным проект строительства нового аэропорта Омск-Федоровка, который начали возводить еще при советской власти и несколько раз пытались возобновить этот процесс начиная с 1996 года. По мнению вице-премьера, объект находится слишком далеко от города — почти в 30 километрах от центра Омска. Это, как заметил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, потребует создания новой трассы и организации движения.

Помимо этого, Мутко отметил бесперспективность дальнейшего строительства Красногорского гидроузла — комплекса гидротехнических сооружений на Иртыше. Поводами для возведения этого объекта ранее назывались недостаток водных ресурсов в черте Омска, однако вице-премьер высказал мнение, что гидроузел «стратегической роли не играет».

В общей сложности на завершение строительства всех трех объектов требуется, согласно приведенным чиновниками данным, 55 миллиардов рублей. Эта сумма составляет более двух третей доходов бюджета Омской области в 2018 году (78,2 миллиарда).

«Таким образом, результаты визита Мутко в Омский регион оказались шокирующими для его жителей: десятилетиями они жили в буднях великих строек, на которых вице-премьер поставил крест в один день», — заключает «Новая газета».

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