Подписчики новой платформы ТНТ увидят премьеры раньше

Медиа-холдинг «Газпром-Медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») объявил о запуске нового проекта — 16 августа начнет работу новая онлайн-платформа ТНТ-PREMIER. Обладатели платных подписок будут иметь полный доступ к эксклюзивному развлекательному контенту от семейства телеканалов «ГПМ РТВ» и не только. Как сообщили в холдинге каждый новый пользователь получит право на бесплатный пробный период.

Главной особенностью новой платформы станет то, что все хиты ТНТ и других телеканалов холдинга «ГПМ РТВ», включая новые сезоны комедийных сериалов и развлекательных шоу, будут доступны на ТНТ-PREMIER раньше, чем на эфирных каналах. Кроме того, впервые в истории российского телевидения целый ряд крупных, высокобюджетных проектов будет производиться специально для ТНТ-PREMIER. В обозримом будущем их не покажут по телевидению, и они будут доступны только подписчикам новой ОТТ-платформы.

Подписчики ТНТ-PREMIER смогут пользоваться медиатекой лучших проектов развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2 и «Супер». Помимо комедийных шоу и сериалов на ТНТ-PREMIER на площадке появятся спортивные трансляции федерального канала «Матч ТВ» и тематического канала о футболе «Матч!Премьер».

Весь контент будет доступен в режиме онлайн или офлайн, после предварительного скачивания. Просмотр станет возможен сразу на пяти устройствах, привязанных к аккаунту. Организаторы новой платформы обещают подписчикам различные привилегии и бонусы от ТНТ-PREMIER. Например, они смогут попасть на съемки любимых шоу и сериалов, увидеть бэкстейдж и участвовать в эксклюзивных интервью с любимыми актерами.

«Фрагментация телевизионной аудитории и технологические изменения в области телесмотрения продолжаются, и мы не только следуем трендам, но и создаем их. На сегодняшний день "ГПМ РТВ" — это не просто система развлекательных телеканалов. Это, прежде всего, система производства и продвижения качественного развлекательного контента, который можно потреблять в любое время на любых устройствах, а не только смотреть по телевизору» — заявил «Ленте.ру» Артур Джанибекян, генеральный директор «ГПМ РТВ» и ТНТ. «При этом мы лидируем как по телевизионным просмотрам, так и по потреблению нашего контента в диджитал-сегменте. В классическом развлекательном телевидении остается наш контент, который условно можно назвать "здесь и сейчас". А более ёмкие, глубинные, если хотите "специальные" проекты нуждаются в ином способе потребления и монетизации, поэтому будут доступны, в первую очередь, на нашей новой платформе ТНТ-PREMIER».

Уже 16 августа, в день запуска на ТНТ-PREMIER стартуют сразу две эксклюзивные премьеры от телеканала ТНТ: новый комедийный сериал Семена Слепакова «Домашний арест», с участием топовых российских актеров и второй сезон самого жесткого и скандального скетчкома «ХБ» от резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Все эпизоды двух эксклюзивных проектов будут доступны только подписчикам ТНТ-PREMIER. Медиа-холдинг обещает, что такой эксклюзивный контент будет появляться на ТНТ-PREMIER на постоянной основе.