«Газпром» завладел Comedy Woman

Российская компания «Парнас-Медиа», принадлежащая холдингу «Газпром-Медиа», стала единственным владельцем студии Comedy Club Production, производителя самого дорогого отечественного контента для телевидения. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РБК.

Comedy Club Production — один из основных поставщиков контента для канала ТНТ (в том числе шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», сериал «Интерны» и прочее). В феврале 2015 года студию оценивали в 16,7 миллиарда рублей.

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Ранее «Газпром-Медиа» принадлежали 74,99 процента Comedy Club Production, остальным пакетом владел TCT Production Ltd. Холдинг стал основным владельцем Comedy Club Production еще в декабре 2011 года.

17 ноября руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор ТНТ Артур Джанибекян сообщил, что телеканал с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от зарубежных фильмов.

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