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Исполнитель роли капитана Пикара вернется в «Стартрек»

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Патрик Стюарт

Актер Патрик Стюарт снова сыграет капитана Жан-Люка Пикара в новых сериях сериала «Стартрек». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Стюарт впервые сыграл роль Пикара в сериале «Стартрек. Следующее поколение». Сериал продлился семь сезонов и получил 19 телевизионных премий «Эмми». Последний раз этот персонаж появлялся на экране в 2002 году в полнометражном фильме.

По информации издания, Стюарт подписал контракт на съемки. Новые серии не являются перезапуском проекта, а покажут следующую главу из жизни персонажа. Информации о количестве серий и дате их выхода пока нет.

Актер, в свою очередь, подтвердил свое возвращение к съемкам, отметив, что всегда гордился своей работой в сериале и рад вернуться к ней снова. В команду по созданию сериала вошел Алекс Курцман, который был продюсером двух фильмов серии «Стартрек», снятых Джей Джей Абрамсом.

В конце 2017 года стало известно, что режиссеры Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс планируют снять фильм по вселенной фантастического сериала «Стартрек» («Звездный путь»).

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