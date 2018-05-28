Обвинения актера-гея из «Стартрека» в сексуальном насилии оказались выдумкой

Обвинения в сексуальном насилии в отношении звезды сериала «Стартрек» Джорджа Такеи оказались выдумкой, однако артист заявил, что не злится на обидчика и прощает его. Об этом сообщает Vanity Fair.

Рассказавший в ноябре 2017 года о насилии актер Скотт Брантон признал, что на самом деле не помнит, чтобы Такеи трогал его гениталии, как не помнит и их встречу в кафе два года спустя после предполагаемого инцидента. Он также подчеркнул, что его не травмировало произошедшее.

Помимо этого, токсикологи, анализировавшие историю Брантона, заявили, что если бы актера накачали наркотиками, то он бы не смог просто встать и уйти через короткий промежуток времени — инцидент якобы произошел в середине 1980-х, и вещества, доступные в те годы, отключали человека на весьма длительное время.

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Такеи заявил, что эта ситуация — часть важной дискуссии в стране, относящейся к сексуальным домогательствам. Он поблагодарил фанатов, которые во время разразившегося скандала оставались на его стороне.

В ноябре 2017-го Брантон рассказал, что Такеи приставал к нему в своей квартире. Актер подчеркнул, что в то время ему было 23 года и он подрабатывал фотомоделью. «Мы выпили, и тут внезапно я почувствовал себя дезориентированным, у меня закружилась голова, и мне захотелось уйти. Я сел в кресло, откинул голову назад и, вероятно, отключился», — рассказал Брантон. Очнувшись, он обнаружил себя в спущенных до колен брюках.

Джордж Такеи — американский актер японского происхождения, наиболее известный по роли лейтенанта Сулу в «Стартреке». Он открытый гей и ЛГБТ-активист, выступает за права гей-сообщества и однополые браки.

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