Культура
 
Последние новости
В России взлетели цены на бензин
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха и нацию иском на миллиард евро
Опровергнуто популярное представление об эволюции
Японец заплатил миллионы за две дыни
Саратовских диабетиков признали «иностранным агентом» и оштрафовали
«Газпром» уличил суд по делу с «Нафтогазом» в обмане
Хакеры взломали PlayStation 4
Украина уличила Россию в новых посягательствах на свои земли
Российские Су-34 заподозрили в перехвате израильских истребителей
Новости партнеров

Обвинения актера-гея из «Стартрека» в сексуальном насилии оказались выдумкой

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Такеи

Обвинения в сексуальном насилии в отношении звезды сериала «Стартрек» Джорджа Такеи оказались выдумкой, однако артист заявил, что не злится на обидчика и прощает его. Об этом сообщает Vanity Fair.

Рассказавший в ноябре 2017 года о насилии актер Скотт Брантон признал, что на самом деле не помнит, чтобы Такеи трогал его гениталии, как не помнит и их встречу в кафе два года спустя после предполагаемого инцидента. Он также подчеркнул, что его не травмировало произошедшее.

Помимо этого, токсикологи, анализировавшие историю Брантона, заявили, что если бы актера накачали наркотиками, то он бы не смог просто встать и уйти через короткий промежуток времени — инцидент якобы произошел в середине 1980-х, и вещества, доступные в те годы, отключали человека на весьма длительное время.

Такеи заявил, что эта ситуация — часть важной дискуссии в стране, относящейся к сексуальным домогательствам. Он поблагодарил фанатов, которые во время разразившегося скандала оставались на его стороне.

В ноябре 2017-го Брантон рассказал, что Такеи приставал к нему в своей квартире. Актер подчеркнул, что в то время ему было 23 года и он подрабатывал фотомоделью. «Мы выпили, и тут внезапно я почувствовал себя дезориентированным, у меня закружилась голова, и мне захотелось уйти. Я сел в кресло, откинул голову назад и, вероятно, отключился», — рассказал Брантон. Очнувшись, он обнаружил себя в спущенных до колен брюках.

Джордж Такеи — американский актер японского происхождения, наиболее известный по роли лейтенанта Сулу в «Стартреке». Он открытый гей и ЛГБТ-активист, выступает за права гей-сообщества и однополые браки.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
George Takei Forgives Sexual Assault Accuser After Accuser Retracts Claim
Обвиненный в насилии гей-актер из «Стартрека» заявил о травле русскими троллями
Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии
Геи раскритиковали Кевина Спейси за каминг-аут
Другие материалы рубрики
Культура00:0225 мая

Чуи, мы в коме

Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
15:36Сегодня

У Киркорова украли пернатые костюмы на 700 тысяч рублей

08:51Сегодня

«Звездные войны» наскучили зрителям

16:21Сегодня

Названа стоимость реставрации поврежденной картины Репина

Культура00:0526 мая

«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»

Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
12:11Сегодня

Энтони Хопкинс назвал преимущества алкоголизма

02:0425 мая

Вайнштейн сдался

12:58Сегодня

Джонни Депп стыдливо раскрыл причину популярности русских девушек

Культура00:0222 мая

«Все это очень страшно»

Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
16:5627 мая

Названы лучшие книги за последние полвека

02:3424 мая

Организаторы «Евровидения-2019» попросили фанатов не покупать билеты в Израиль

09:50Сегодня

Шнуров поубивался по потерянной жене Матильде

Россия
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Водитель Hummer взбесился и наехал на капот мешавшего ему джипа
«Это нападки на белого гетеросексуального мужчину»
До чего довел российских мужиков сексизм и патриархат
Кемеровские пожарные массово уволились в знак протеста
Саратовских диабетиков признали «иностранным агентом» и оштрафовали
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Анатолий Сердюков дал первое за шесть лет интервью
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Российские Су-34 заподозрили в перехвате израильских истребителей
Дуэль войск Асада с оппозицией на ракетных комплексах попала на видео
Канадцы захотели лишить гражданства сына российских разведчиков
Легализация абортов обрадовала родителей жертвы запрета абортов
Быстро залезшему на пятый этаж малийцу дали гражданство Франции
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Националисты устроили погром в Киеве
Украинский адмирал рассказал о «гибридной угрозе вторжения» с Азовского моря
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
В ФСБ пообещали сделать «цап-царап» украинским пограничникам
На Украине нашли способ уничтожить Россию
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
Все материалы
Экономика
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Гости из прошлого и настоящего
В музее железных дорог России встретились история и современность
Пора «выплескиваться из песочницы»
Глава BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах фармацевтического рынка
Война с комарами обошлась Воронежу в миллионы рублей
Coca-Cola начала продавать алкоголь
Украина попросит Запад покарать Россию за Крымский мост
США решили завалить Китай нефтью и газом
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Кот сдал хозяина-должника судебным приставам
Полуголый охранник избил покупателя тележкой и попал на видео
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного отправили к психиатрам
Освобожденному вору в законе Тенго в соцсетях пожелали фарта и дорог без конвоя
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Пуск ракеты «Овод» с истребителя Су-57 попал на видео
Названы пять провальных российских вооружений
Атаку Су-57 показали на видео
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Все материалы
Спорт
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха и нацию иском на миллиард евро
Украинский футбол поглотила коррупция
Британские геи испугались смерти от рук русских на чемпионате мира
«Ливерпуль» отдаст десятки миллионов евро за 19-летнего вратаря
Глава UFC обозначил сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором
Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
У Киркорова украли пернатые костюмы на 700 тысяч рублей
Названа стоимость реставрации поврежденной картины Репина
Энтони Хопкинс назвал преимущества алкоголизма
Джонни Депп стыдливо раскрыл причину популярности русских девушек
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple
Зафиксирован рекордный рост пользователей Telegram из России
Ведущую «Орла и Решки» госпитализировали
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Все материалы
Ценности
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Туркменский Сталин
Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
Определен новый показатель достатка
Мусульманок разозлило предложение накраситься ночью в Рамадан
В оригинальности платья Меган Маркл засомневались
Составлен рейтинг самой ужасной одежды
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Напугавшая детей авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Жестокое обращение с багажом засняли на видео
На Кавказе сделают свой Booking.com
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Агрессивные веганы вознамерились разбомбить лавку английского мясника
Рыботорговец уверовал в разум осьминога и освободил его
Принц Уильям рассказал про мокрые трусы на тайной вечеринке после свадьбы брата
Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья
Все материалы
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
Новый рамный внедорожник Nissan стал семиместным
Показаны изображения возрожденной Lancia Delta Integrale
Канадцы построили бронированный внедорожник с 50-сантиметровым клиренсом
Все материалы
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Гигантский iPod построят в Дубае
Все материалы