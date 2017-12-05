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Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс снимут фильм по «Стартреку»

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Квентин Тарантино
Квентин Тарантино

Голливудские режиссеры Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс планируют снять фильм по вселенной фантастического сериала «Стартрек» («Звездный путь»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинематографисты обсуждают сюжет и собираются сформировать группу сценаристов. Снимать картину планируется на студии Paramount, однако представители компании не стали комментировать эту информацию.

Отмечается, что режиссером ленты выступит Тарантино. Ранее он неоднократно заявлял, что был фанатом выходившего в 1960-х годах фантастического телесериала и грезил о том, чтобы сделать из какого-нибудь эпизода полнометражный фильм.

Джей Джей Абрамс снял три картины по вселенной сериала: «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность». Он также выступил режиссером фильмов «Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Последние джедаи», «Звездные войны. Эпизод IX», «Армагеддон» и нескольких частей франшизы «Миссия невыполнима».

«Стартрек» — научно-фантастическая франшиза о путешествиях в космосе.

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