Стали известны обстоятельства катастрофы «Юнкерса» в Швейцарии

Очевидец падения пассажирского самолета «Юнкерс-52» в Швейцарии рассказал подробности случившегося. Об этом сообщает французское издание 20 minutes.

«Самолет развернулся на 180 градусов к югу и камнем рухнул на землю», — рассказал один из свидетелей.

Он отметил, что обломки воздушного судна оказались разбросаны на сравнительно небольшой площади, что исключает гипотезу о взрыве.

По данным сервиса The Aviation Herald, самолет не сталкивался с другими воздушными судами или кабелями, нет признаков внешнего воздействия, до удара о землю «Юнкерс» не терял какие-либо детали. Самолет падал вертикально и с очень большой скоростью, причины этого еще предстоит установить.

Воздушное судно упало 5 августа в Швейцарских Альпах. На борту «Юнкерса-52», построенного в 1939 году и принадлежавшего авиакомпании JU-Air, было 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

«Юнкерс-52» — пассажирский и военно-транспортный самолет, который также пытались использовать в качестве бомбардировщика. Производился авиастроительной компанией Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG с 1932 по 1945 год. Всего было выпущено почти пять тысяч машин. Во время Второй мировой войны «Юнкерс» был основным транспортником люфтваффе. Кроме Германии и Швейцарии, их использовали Болгария и Финляндия.

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