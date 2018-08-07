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Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека

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В Ленинградской области следователи задержали заместителя командира взвода ДПС по подозрению в похищении человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, трое жителей Санкт-Петербурга, в том числе, сотрудник полиции, затолкали 31-летнего мужчину в автомобиль, связали, надели на голову мешок и вывезли в лес. Там они избивали его и требовали возврата якобы похищенного имущества. Но потерпевший мужчина смог освободиться, убежать и обратиться в правоохранительные органы.

Замкомандира взвода ДПС был задержан и впоследствии арестован, а двое его сообщников находятся розыске.

16 июля следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников благотворительного фонда, похитивших 38-летнего мужчину. В ходе следствия выяснилось, что мать похищенного обратилась в фонд с просьбой забрать ее сына на принудительное лечение. Организация занималась реабилитацией людей с зависимостью.

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