Сотрудники благотворительного фонда похитили человека и попались

Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников благотворительного фонда, которые похитили 38-летнего мужчину. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 10 июля жительница Воскресенского района обратилась в организацию, которая занимается реабилитацией людей с зависимостью. Она попросила сотрудников забрать ее сына на принудительное лечение и продиктовала адрес. Двое работников фонда 1985 и 1989 годов рождения подкараулили мужчину, силой посадили в машину и увезли.

Свидетелями инцидента стали прохожие. Они обратились в полицию, и при поддержке Росгвардии машину удалось найти в Орехово-Зуевском районе. Мужчину освободили, а сотрудников фонда арестовали. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 126 УК России).

В январе 2017 года суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего главу центра реабилитации и профилактики наркомании «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Его признали виновным в восьми эпизодах похищений людей. Потерпевшими по делу были признаны семь человек.

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