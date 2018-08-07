Выставку разбитых машин устроили для будущих водителей

В Иркутске состоялась первая в России выставка разбитых автомобилей для учеников автошкол. Видео с мероприятия во вторник, 7 августа, былоопубликовано на сайте регионального главка МВД.

В качестве экспонатов были представлены девять автомобилей, попавших в ДТП из-за нарушений водителями правил дорожного движения, например, управления транспортом в состоянии опьянения или превышения скоростного режима.

Организаторы выставки предполагают, что после увиденного будущие водители лучше осознают ответственность, требуемую при управлении транспортом, и не допустят пренебрежительного отношения к безопасности.

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