Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля во вторник, 7 августа.

Гусев сообщил главе государства, что экономические показатели региона превышают общероссийский, область отстает лишь по одному пункту — привлечение инвестиций. По словам врио губернатора, исправить ситуацию можно путем создания особой экономической зоны.

«В Липецке есть особая экономическая зона, и мы посмотрели, какими производствами она занята. Конечно, нам нет смысла дублировать то, что есть у них. Мы хотели бы в несколько иные отрасли уйти, это все, что связано с радиоэлектроникой. (...) Все, что связано с возможностью производства комплектующих для атомной промышленности, поскольку компетенции такие у нас присутствуют», — сказал он.

Гусев уточнил, что в ближайшие пять лет в особой экономической зоне можно разместить до 15 предприятий с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. «Соответственно, появятся новые рабочие места», — подчеркнул глава региона.

Несмотря на решение правительства е открывать новые свободные экономические зоны,

Владимир Путин пообещал поддержать инициативу Гусева. Глава государства отметил, что проект хорошо продуман и может позитивно повлиять на экономику региона.

Президент назначил Гусева временно исполняющим обязанности губернатора в декабре 2017 года. До этого он был мэром Воронежа.

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