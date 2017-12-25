Воронежский губернатор назначен полпредом президента в ЦФО

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 25 декабря.

Согласно тексту указа, Гордеев освобождается от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Об этом президент сообщил в ходе рабочей встречи с градоначальником.

Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Александр Беглов, ранее занимавший этот пост, стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Предшественник Беглова в СЗФО Николай Цуканов занял пост помощника Путина по вопросам местного самоуправления.

Гордеев был губернатором Воронежской области с 2009 года. Беглов был назначен представителем президента в ЦФО в 2012 году. Цуканов занимал свой предыдущий пост с 2016 года.

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