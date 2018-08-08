Собаки нашли 15 батонов с кокаином

CARLOS HUGO GONZÁLEZ REYES / YouTube

Собаки-ищейки унюхали кокаин в партии хлеба в международном аэропорту мексиканского города Гвадалахара (штат Халиско, Мексика). Об этом пишет телеканал Sky News. Видео находки доступно на YouTube.

Как сообщается, «нюхачи» помогли полицейским обнаружить 15 батонов, в которых были мешочки с наркотиком. В каждом из пакетов было по 120 граммов вещества. Издание отмечает, что рыночная цена кокаина составляет примерно 150 долларов за грамм. Таким образом в хлебе пытались провезти партию стоимостью около 270 тысяч.

Как пишет UnoTV, хлеб находился в картонной коробке. Посылку должны были доставить из Гвадалахары в американский штат Калифорния. Кокаин обнаружили во время выборочной проверки отправлений. По данным издания, наркотик был спрятан всего в четырех батонах из 15.

Sky News указывает, что значительную часть кокаина из Мексики обычно пытаются переправить в США. В этой связи в аэропортах часто находят небольшие партии запрещенного вещества.

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