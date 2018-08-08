Россияне приготовились к нищете

Около трети россиян ожидают проблем в экономике в ближайший год, в том числе связанных и с собственным благосостоянием, следует из свежего социологического опроса «Левада-центра», выдержки из которого приводит «Интерфакс».

30 процентов опрошенных считают, что ближайший год станет неудачным для российской экономики. Это на девять процентных пунктов больше, чем было в мае. 25 процентов при этом ждут ухудшения собственного материального положения.

Доля тех, кто считает, что грядущий год станет благоприятным для экономики в целом и для их личных доходов, составила 30 и 20 процентов соответственно. 45 процентов респондентов не ждут изменений для семейного бюджета.

В качестве главной причины пессимистичного настроя граждан социологи «Левада-центра» назвали повышение НДС. С 1 января 2019 года его ставка увеличится с 18 до 20 процентов. 3 августа соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Ранее 8 августа Росстат отчитался о росте личных накоплений россиян в первой половине 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го они увеличились на 150 миллиардов рублей и достигли 32,3 триллиона. 5,7 триллиона из них приходится на наличные сбережения (на 0,9 процента больше, чем в прошлом году), практически все остальное — на банковские депозиты.

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