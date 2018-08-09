BIOCAD и МФТИ запустили проект по обучению фармацевтов

С 1 сентября 2018 года на кафедре инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ начинается обучение на новой магистерской программе, реализуемой совместно с биотехнологической компанией BIOCAD и ориентированной на подготовку специалистов в области вычислительной и математической биологии. В настоящее время общий набор закрыт, но продолжается собеседование с кандидатами, выразившими желание перевестись на новую магистерскую программу, сообщили «Ленте.ру» в фармацевтической компании.

В BIOCAD отметили, что двухгодичное обучение будет проходить на бюджетной основе и включать в себя углубленное изучение статистики, комбинаторики, машинного обучения, программирования, биохимии, а также методов молекулярных симуляций. В качестве лекторов будут привлечены опытные сотрудники компании BIOCAD и преподаватели МФТИ.

Главным отличием новой программы станет упор на структурную и системную биоинформатику, тогда как существующие программы по биоинформатике в основном направлены на геномные исследования. Магистранты научатся применять современный математический аппарат в задачах моделирования биологических систем, анализа химических реакций и создании оригинальных терапевтических молекул. Таким образом, потенциальными работодателями будущих магистров могут стать как разработчики лекарственных средств, так и все компании, связанные с применением современных биотехнологий.

«Мы неслучайно выбрали МФТИ для создания новой магистерской программы, поскольку ориентируемся на сильнейших выпускников физико-математических специальностей. На наш взгляд, у таких выпускников есть необходимые знания и структурное мышление, которые позволяют им решать фундаментальные задачи в различных сферах, в том числе и биологии», — прокомментировал решение компании директор департамента вычислительной биологии BIOCAD Павел Яковлев. «В рамках федеральной программы "ФАРМА-2020" мы открыли отраслевой центр компетенций в сфере биоинформатики и сейчас активно работаем над его развитием. Важной задачей является запуск обучения по новой магистерской программе, которая разработана в партнерстве с ведущими международными биотехнологическими компаниями. Такое сотрудничество позволит нашим выпускникам приобрести необходимые навыки и отраслевые компетенции, которые станут фундаментом для инновационного развития российской фарминдустрии», — отметил директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Виктор Назаров.

Сегодня биоинформатика активно используется на всем этапе разработки препаратов. Благодаря вычислительным методам на ранних стадиях определяются физико-химические свойства будущего лекарственного средства, среда для его производства и формируется дизайн экспериментов. На более поздних стадиях биоинформатики сопровождают доклинические и клинические исследования: их задача заключается в подборе оптимальных доз препарата и режимов его введения для достижения необходимого терапевтического эффекта.