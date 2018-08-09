Меладзе задержали на украинской границе

Украинского композитора Константина Меладзе задержали венгерские пограничники. Об этом сообщает «Канал 24» со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Музыкант пытался въехать на территорию Евросоюза на автомобиле через пропускной пункт «Лужники — Берегшурань» в Закарпатской области. Сотрудники погранслужбы Венгрии забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампа — в документе обнаружили потертости.

Как рассказали в Государственной миграционной службе Украины, теперь композитору запрещен въезд в ЕС до 2020 года.

В июле 2017-го российского актера Владимира Машкова отказались пустить на Украину, где он должен был принять участие в съемках второго сезона сериала «Ликвидация».

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