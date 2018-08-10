Чиновник уволился со службы ради покера и вызвал интерес у прокуроров

Бывший первый заместитель главы города Димитровграда Ульяновской области Валерий Аванесян не задекларировал денежные средства, выигранные им на турнирах по покеру, в связи с чем прокуратура намерена подать против него иск. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель облпрокурора Василий Зима.

«По имеющейся в прокуратуре города информации, Аванесян в июле 2017 года принимал участие в серии турниров по покеру в Армении, в одном из них занял второе место, получив призовую выплату 3,7 тысячи долларов. Также в январе 2017 года он принимал участие в другом турнире, проходившем в Сочи, где занял 17-е место с выигрышем 940 долларов. Однако эти сведения в справке о доходах им отражены не были», — пояснил он.

Кроме этого, чиновник не отразил в справке о доходах и расходах сведения об участии в качестве соучредителя компании «Сеть универмагов».

«В настоящее время он уволен по собственному желанию, однако прокуратура готовит иск в суд для изменения администрацией в его трудовой книжке формулировки на "уволить в связи с утратой доверия"», — пояснил Зима, добавив, что чиновник подал в отставку после прокурорской проверки.

В ролике одного из организаторов покерных игр на YouTube Аванесяна поздравляют с победой в турнире и выигрышем 180 тысяч долларов. В ответ бывший чиновник признается, что «пару недель не работает, а ранее работал в системе администрации одного города, в мэрии, но уволился, выбрав покер, а не карьеру».

Видео: PokerCM / YouTube

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