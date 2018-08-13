США заподозрили в страхе перед сотрудничеством России и Германии

Соединенные штаты всегда опасались объединения российских ресурсов и немецких технологий. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine рассказала депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

По ее словам, США с приходом Дональда Трампа прибегли к агрессивными способам отстаивания своих интересов, которые противоречат европейским в важнейших вопросах. «Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам», — считает депутат.

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По мнению политика, интересам Европейского союза также противоречат плохие отношения с Россией. «Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — добавила Вагенкнехт.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции в 2014 году, отреагировав таким образом на присоединение Крыма, а затем на конфликт на юго-востоке Украины. Москва заявляет, что процедура присоединения Крыма соответствовала международным нормам. Российские власти также отмечают, что страна не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за невыполнение минских соглашений, подписанных в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина), лежит на Киеве.

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