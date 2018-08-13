Танцпол с сотнями людей рухнул в воду после просьбы рэпера попрыгать

Более 250 человек пострадали на фестивале O Marisquiño в Испании. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Faro de Vigo.

Инцидент произошел во время выступления рэпера Rels B. Деревянная платформа на набережной обрушилась в воду, 266 человек получили травмы. Пятеро серьезно пострадали, из них двое — несовершеннолетние. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Как заявил региональный министр Санидаде Хесус Васкес Альмунья, угрозы жизням пострадавших нет.

По словам очевидцев, когда люди упали в воду, началась паника. 16-летняя девочка, которая оказалась среди посетителей концерта, рассказывает, что пострадавшие не могли выбраться и падали друг на друга. «Я не дотронулась до воды, потому что подо мной было очень много людей», — добавила она.

По данным издания, танцпол обрушился после того, как Rels B попросил толпу прыгать.

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