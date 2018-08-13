Российские ученые изучат степени деградации молодежи

В Российской академии образования появится data-центр для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Об этом «Известиям» сообщил академик РАО и доктор психологических наук Сергей Малых.

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Цель создания базы данных — проследить изменения, которые происходят в ходе развития человека, и оценить уровень интеллектуального развития общества. «Часто мы слышим по телевизору или читаем в газетах про то, что в обществе повысился уровень агрессии или, например, упал уровень интеллекта. Но ведь все эти высказывания голословны! Для того, чтобы утверждать такие вещи, нужно проводить регулярные популяционные исследования в течение десятилетий. В России такие исследования никогда не проводились, потому что были очень дороги. Сейчас с возникновением новых технологий мы можем это себе позволить», — отметил Малых.

Сбором информации будут заниматься школьные психологи через специальные тесты, которые создаст академия. Среди них будут как опросные листы, так и задачи для оценки внимания, пространственного мышления, памяти, сообразительности.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 77 процентов россиян считают, что качество знаний в школах ухудшилось из-за натаскивания учеников на прохождение заданий по ЕГЭ.

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