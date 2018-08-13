Хорват объяснил отказ от серебряной медали чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич объяснил, почему отказался от серебряной медали чемпионата мира. Слова футболиста передает As.

«Что случилось, то случилось. Тренер не захотел рассчитывать на меня, и я это принял. Я не хотел эту медаль, потому что не внес вклад в успех команды, не разделил с ней это достижение. Теперь можем оставить это позади», — заявил Калинич.

Об отказе от серебряной медали форвард сообщил 20 июля. Игрок был отчислен из состава сборной после первого матча группового этапа с Нигерией. Калинич отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной. После этого он не появлялся на поле.

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Несмотря на это, тренер Златко Далич и партнеры по команде решили, что футболист должен получить награду. Калиничу предложили медаль, но он сказал: «Спасибо, но я не играл в России».

Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции со счетом 2:4. До этого наивысшим достижением команды было третье место в 1998 году.

Калинич выступает за хорватскую сборную с 2008 года. С того момента форвард провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей.

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