Оксимирон впервые заговорил о политике

Рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) опубликовал на своей странице в Twitter обращение в защиту жительницы Барнаула Марии Мотузной, обвиненной в экстремизме из-за публикации мемов в социальных сетях.

По мнению Оксимирона, 282 статья УК (экстремизм) и 148 статья УК (оскорбление чувств верующих), по которым обвиняется Мотузная, противоречат здравому смыслу и «не только не служат безопасности населения, но и становятся инструментом репрессий против него». Он также возмутился росту числа россиян, которых осуждают по этим статьям, и отметил отсутствие жертв соответствующих преступлений.

Кроме того, Федоров заметил, что только широкая огласка ситуации «может помешать окончательно испортить девушке жизнь». Он также призвал своих подписчиков выйти на согласованный митинг «За свободный интернет», который пройдет 14 августа в Барнауле в поддержку Мотузной и ее земляка Даниила Маркина, обвиняемого по той же статье.

Ранее Оксимирон избегал высказываний на политические темы. Единственное исключение он сделал для режиссера Кирилла Серебренникова, за которого он поручился перед одним из заседаний рассматривающего его дело суда. Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.

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