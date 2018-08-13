В США сравнили американского и советского Винни-Пуха

Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила персонажа советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» с его американской версией. По ее мнению, советский медведь более простой, странный и смешной.

Она отмечает, что американский Винни выглядит как взрослый медведь с выпирающим животом, а советский больше похож на персонажа детской сказки — он коричневый, округлый, и у него широко открыты глаза.

По мнению обозревателя, Винни-Пух из советского мультфильма шутник и хитрец — он притворяется тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости, чтобы бесплатно поесть. Журналист отмечает, что медведь вступает в диалог со зрителем — когда он попадает в сложную ситуацию, Винни обращает взгляд на экраны, в то время как его американская версия лишь восклицает: «Вот незадача!»

Наталья Винкельман пишет, что забавный советский мультфильм незаслуженно почти неизвестен на Западе. Журналист считает, что он должен стать культовым.

Винни-Пух впервые увидел свет в 1926 году со страниц произведений английского писателя Алана Милна. В 1958 году с книгой познакомился Борис Заходер, который пересказал историю Милна. В 1960 — 1970-х годах на студии «Союзмультфильм» под руководством Фёдора Хитрука было создано три мультфильма: «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот».

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