Украинцев вновь назвали рабами

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась бедственному экономическому положению сограждан, сравнив их с древнеегипетскими рабами. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

«В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Иначе как издевательством над людьми это нельзя назвать», — написала политик.

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Тимошенко заметила, что работающие в Польше украинцы — весомый экономический фактор, помогающий выжить тем, кто остался на родине. «Украинские граждане, которые работают в Польше, отправили за три месяца на Украину 800 миллионов долларов — почти миллиард!» — восхитилась она.

Речь идет не только об «утечке мозгов» заграницу, но и об оттоке рабочей силы. Эмиграция украинцев будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не пересмотрят «отношение к собственным гражданам», считает глава партии «Батькивщина». «Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за тупика вынуждены поднимать чужую», — считает она.

Политик призвала правительство разработать длительная программу поощрительного сдерживания отъездов заграницу на заработки.

Ранее 13 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко также сравнил граждан страны с рабами. Он раскритиковал нынешние власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он.

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