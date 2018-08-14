«Ливерпуль» сдал Салаха полиции

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«Ливерпуль» отправил в полицию Мерсисайда видеозапись, на которой нападающий команды Мохамед Салах пользуется смартфоном, управляя автомобилем. Об этом сообщает «Би-би-си».

На ролике видно, что египтянин, находясь за рулем, печатал сообщение на смартфоне. При этом он игнорировал собравшихся вокруг фанатов. Отмечается, что после разговора с игроком представители клуба отправили видео в полицию. «Мы будем разбираться со всеми последствиями. От дальнейших комментариев отказываемся», — заявил представитель клуба.

В сезоне-2017/2018 Салах принял участие в 36 матчах Английской премьер-лиги, забив 32 мяча и отдав 11 передач. Он помог сборной Египта выйти на чемпионат мира-2018, однако на самом турнире египтяне не сумели выйти из группы.

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