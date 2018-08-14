Автор «Игры престолов» объяснил постоянные убийства главных героев

Американский писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», объяснил, зачем нужно убивать главных героев. Его интервью каналу PBS опубликовано на YouTube.

По словам Мартина, на решение постоянно убивать центральных персонажей повлияла его любовь к творчеству Джона Толкина, автора «Властелина колец». Писатель вспомнил о том, как его шокировала смерть Гэндальфа в одной из книг.

«Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить. После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно», — сказал он.

В 2017-м Мартину на пресс-конференции в Санкт-Петербурге не стали переводить вопрос про президента России Владимира Путина. Журналистка «Фонтанки» поинтересовалась, к какому клану принадлежал бы российский лидер, если бы он оказался в Вестеросе (один из континентов созданного писателем мира). «У нас нет ответа на этот вопрос», — ответил переводчик Николай Кудрявцев.

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