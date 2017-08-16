Культура
 

Джорджу Мартину отказались перевести вопрос про Путина

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Джордж Мартин
Джордж Мартин

Американскому писателю Джорджу Мартину на пресс-конференции в Санкт-Петербурге не стали переводить вопрос про президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 16 августа, сообщают «Ведомости».

Журналистка «Фонтанки» поинтересовалась, к какому клану принадлежал бы российский лидер, если бы он оказался в Вестеросе (один из континентов созданного Мартином мира). «У нас нет ответа на этот вопрос», — ответил переводчик Николай Кудрявцев.

Другая представительница прессы повторила слова коллеги, но уже на английском. Она также полюбопытствовала, почему Мартин не дает комментарии про российского президента. Затем Кудрявцев заново произнес эти вопросы на английском, но избежал упоминания Путина.

Мартин ответил, что может говорить об американской политике, но в российской не разбирается. Кудрявцев также сократил вопросы журналиста Егора Холмогорова, который сравнил Серсею Ланнистер с президентом США Дональдом Трампом.

До начала мероприятия модератор просила не спрашивать Мартина о здоровье и политике.

Писатель примет участие в Петербургской фантастической ассамблее, которая пройдет с 18 по 21 августа в загородном отеле «Райвола».

Джордж Мартин — автор цикла романов «Песнь льда и пламени». По мотивам этих книг был снят сериал «Игра престолов», который выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмой (предпоследней) части состоялась 16 июля.

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