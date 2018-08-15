На шахте в Свердловской области завалило горняков

На шахте Северопесчанская в городе Краснотурьинск Свердловской области завалило двух горняков. Об этом сообщает РИА Новости.

В шахте находится 131 человек, их решили не эвакуировать.

В свою очередь, в администрации шахты уточнили «Интерфаксу», что в результате обрушения один рабочий погиб, другой с легкими травмами был поднят на поверхность и от госпитализации отказался. ЧП ликвидировано. Шахта продолжает работу.

По утверждению другого собеседника агентства в службах технического надзора региона, в качестве предварительной версии рассматривается нарушение правил безопасности, а также природные причины.

20 декабря 2017 года в вентиляционном штреке шахты «Есаульская» в Кемеровской области произошел обвал. На момент обрушения породы в забое находились 100 человек. 97 горняков сумели самостоятельно выбраться на поверхность, для спасения остальных привлекалось более 90 человек и 15 единиц техники.

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