В «Реале» отправили Роналду в прошлое

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро заявил, что нападающий Криштиану Роналду для команды теперь в прошлом. Слова футболиста приводит Marca.

«Конечно, мы скучали по Роналду, но теперь он в прошлом. Мы не можем скрывать один факт: любой команде его бы не хватало», — подчеркнул Каземиро.

Полузащитник рассказал и о поражении от «Атлетико» в матче за Суперкубок Европы: «Нам больно из-за проигрыша, но это всего лишь начало. Мы полны уверенности в нашем тренере. Извиняться — не в стиле "Реала". Мы выигрываем и проигрываем вместе».

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«Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2, однако в дополнительное сливочные пропустили дважды. Каземиро провел на поле 76 минут.

Накануне матча капитан «Реала» Серхио Рамос раскритиковал ушедшего в «Ювентус» Роналду за высказывания о плохой атмосфере в мадридской команде: «У нас в команде атмосфера семьи, поэтому я не знаю, о чем говорил Роналду. Мы одержали много побед, потому что мы семья, и Криштиану был частью этой семьи».

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридцев с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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