«Реал» проиграл первый трофей без Роналду

«Реал Мадрид» проиграл «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 15 августа, в Таллине и завершилась со счетом 2:4. В основное время победитель был не выявлен. Cчет на первой минуте встречи открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста. На 27-й минуте счет сравнял форвард сливочных Карим Бензема. На 63-й минуте в ворота «матрасников» был назачен пенальти, который реализовал защитник Серхио Рамос. На 73-й минуте Коста сравнял счет.

В дополнительное время полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес вывел команду вперед (98-я минута). На 104-й минуте преимущество «матрасников» увеличил хавбек Коке.

Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов-2018 «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1). «Атлетико» одержал победу в Лиге Европы, взяв верх над «Марселем» (3:0).

Нападающий Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридцев с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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