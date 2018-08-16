Сын Рогозина придумал ответ Маску

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил о планах по созданию возвращаемой ракеты-носителя. В настоящее время такая технология используется компанией SpaceX Илона Маска. По его словам, она будет возвращаться как самолет, пишет «Интерфакс».

«Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в "Роскосмос", — сказал Рогозин на авиационном форуме в Ульяновске. — У нас на морскую платформу садиться некуда. "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований поставил задачу, как сделать так, чтобы посадка была самолетного типа».

По словам Рогозина, такой проект будет достаточно сложным, так как ракета-носитель будет летать на гиперзвуке, а садиться как самолет на дозвуковой скорости: «Это как создать новый "Буран", вся страна сейчас должна начать этим заниматься, это очень дорого и не та степень актуальности».

Сын Дмитрия Рогозина Алексей возглавляет ПАО «Ил» с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина. До этого он занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода «Промтехнологии». Ранее, в июле, сообщалось, что «Ил» вместо Алексея Рогозина может возглавить действующий гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин.

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