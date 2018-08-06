Рогозин нашел способ спасти русский космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, что потребуется для возрождения российской космической отрасли. Об этом он рассказал во время церемонии запуска корпуса сборки модулей полезной нагрузки для российских спутников связи на Ярославском радиозаводе, передает ТАСС.

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По его словам, возрождение российского космоса возможно только с привлечением частных инвесторов. Помимо этого, российские предприятия, производящие спутники, должны перейти к серийному производству, чтобы «обеспечить нашу большую страну единой связью, единой навигацией».

«Мы обсудим с АФК ["Система"], в какой форме это может быть, но думаю, что, скорее всего, пойдем на создание совместного предприятия. Мы рассчитываем, что АФК "Система" и ее дочерние предприятия смогут обеспечить "Роскосмосу" выполнение таких больших задач, как выход на серийное производство космических аппаратов», — сообщил руководитель госкорпорации.

В конце июня Рогозин сравнил космос с религией и представил «десять заповедей госкорпорации» — принципов, которые лягут в основу работы «Роскосмоса» под его руководством. Они включают в себя, в частности, контроль за исполнением гособоронзаказа (по мнению Рогозина, это должно быть понятно как «Отче наш»), непосредственный контроль заказов, создание управления технического заказчика и формирование единой технической политики отрасли.

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