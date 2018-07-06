«Ил» сменит Рогозина на Грудинина

ПАО «Ил» вместо Алексея Рогозина может возглавить действующий гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в авиапромышленности.

«Может в понедельник [смена руководства] произойти», — сказал собеседник, не уточнив, кто возглавит предприятие. Издание отмечает, что, по информации другого источника, предприятие может возглавить Юрий Грудинин.

Алексей Рогозин возглавляет ПАО «Ил» с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина. До этого Рогозин занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода «Промтехнологии».

Во вторник, 3 июля, сообщалось, что генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении. В госкорпорации отметили, что Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора.

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