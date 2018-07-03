Гендиректор РКК «Энергия» захотел в отставку

Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении. Об этом агентству РИА Новости сообщили в «Роскосмосе».

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В госкорпорации отметили, что Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора.

РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.

В марте стало известно, что «Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей. Над проектом работает РКК «Энергия». Приступить непосредственно к строительству носителя корпорация планирует в 2020 году, летные испытания запланированы с 2028 года.

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