На эскиз российской сверхтяжелой ракеты потратят полтора миллиарда рублей

«Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

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Разработку должны завершить к ноябрю 2019 года, сверхтяжелая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 90 тонн груза и доставлять до Луны не менее 20 тонн.

При этом в проекте должна быть предусмотрена возможность увеличения грузоподъемности до 140 тонн для околоземной орбиты и до 27 тонн — для доставки к спутнику Земли.

Над проектом сверхтяжелой ракеты работает РКК «Энергия». Приступить непосредственно к строительству носителя корпорация планирует в 2020 году, летные испытания запланированы с 2028 года.

Ракету предполагается использовать прежде всего для лунной программы, а также для изучения Солнечной системы. Комплекс для строительства носителя создадут на космодроме Восточный в Амурской области.

Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. В СССР проводилось четыре запуска носителя Н-1, все они были неудачными. Сверхтяжелую «Энергию» запускали в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля «Буран», программу «Энергия-Буран» закрыли в 1993 году.

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