«Российский Falcon 9» назвали толстым, тяжелым, дорогим и ненужным

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Разрабатываемый российский носитель «Союз-5» является дорогой и не отвечающей современным требованиям ракетой, заявил ТАСС гендиректор купившей «Морской старт» компании «С7 космические транспортные системы» Сергей Сопов.

«Ракета "Союз-5" в таком виде, в каком ее представляют, нам не нужна. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета "Зенит". Зачем делать новый "Зенит", чтобы через 15 лет он устарел? Основополагающий момент для нас — это цена, и здесь мы не можем найти общий язык с нашей промышленностью», — сказал бизнесмен.

По его словам, ракеты «Зенит» в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене. «Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн», — уточнил Сопов.

Он также отметил, что для конкуренции с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, которая заняла большую долю на рынке пусковых услуг, затраты на ракеты для «Морского старта» должны быть ниже, чем у американской компании.

Ракету «Союз-5» планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей «Федерация». Первый старт носителя запланирован на 2021 год с Байконура, первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год. В перспективе «Союз-5» должен сменить украинско-российский «Зенит», запускаемый с «Морского старта». В «Роскосмосе» неоднократно заявляли, что новая ракета будет конкурировать с Falcon 9 компании SpaceX, а также станет основой для сверхтяжелого носителя.

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